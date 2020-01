Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte Verkehrsteilnehmer

Landkreis Nordhausen (ots)

Am Freitag den 10.01.2020 gegen 21:00 Uhr wurde in Bleicherode in der Bahnhofstraße die Fahrerin eines Seat kontrolliert. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Gleiches ereilte eine 38jährige Fahrerin eines Mazda am 11.01.2020 gegen 19:00 Uhr in Nordhausen in der Uferstraße. Auch hier schlug ein Test an. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme veranlasst, beide Verkehrsteilnehmerinnen müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

