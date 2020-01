Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung

Eichsfeld (ots)

In der Zeit vom 11.01.2020, 17:30 Uhr bis zum 11.01.2020, 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Silberhäuser Straße in Dingelstädt den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt.

