Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am 11.01.2020 gegen 05:50 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Nissan auf der B 247 zwischen Beinrode und Leinefelde mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Tier wird bei dem Unfall getötet, am PKW entsteht Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR.

Am Samstag dem 11.01.2020 gegen 18:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Toyota die Windische Gasse in Heiligenstadt. Auf Höhe stieß er mit dem Außenspiegel an einen geparkten PKW Audi. Dabei entstand jedoch nur geringer Sachschaden.

Die Fahrerin eines PKW Ford stieß am 11.01.2020 gegen 20:30 Uhr auf der L 1006 (Pferdebachtal) mit einem über die Fahrbahn laufenden Tier zusammen. Dabei könnte es sich, nach Angaben der Fahrerin um einen Dachs oder Waschbär gehandelt haben. Das Tier konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Der Schaden am PKW wird mit etwa 1000,-EUR angegeben.

