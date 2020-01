Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in mobilen Fischhandel

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem Einbruch in einen Fischverkaufswagen sowie zweier zugehöriger Lagerräume in Bad Frankenhausen kam es in der Zeit zwischen dem 09.01.2020 um 14:00 Uhr und dem 11.01.2020 um 12:00 Uhr. Unbekannte Täter versuchten im Seegaer Weg in zwei Lagerräume sowie einen Verkaufswagen für Fisch einzudringen, was zumindest bei dem Anhänger gelang. Hier wurde alles durchsucht, ohne jedoch Beutegut zu entwenden. Die Polizei Sondershausen bittet hier unter der unten stehenden Nummer um Hinweise aus der Bevölkerung.

