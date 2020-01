Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfall

Eichsfeld (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Bauernweg in Bornhagen zu einem Brand in einer Scheune. Die dort untergebrachten 9 Schafe konnten durch Feuerwehr unverletzt gerettet werden. Das in der Scheune gelagerte Stroh und ein abgestellter Anhänger konnte nicht gerettet werden. Der Schaden wird derzeit auf etwa 70 000,-EUR geschätzt.

