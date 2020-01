Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche angefahren und getürmt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag den 11.01.2020 um 14:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kyffhäuserstraße gegenüber des Kyffhäusergymnasiums zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrzeugführerin eines silberfarbenen Pkw mit Stufenheck übersah beim Rangieren auf dem Parkplatz ein 14jähriges Mädchen, welches in der Folge durch den Pkw angefahren wurde. Hierbei verletzte sich die Jugendliche leicht am Bein. Die Fahrzeugführerin verließ ohne nach dem Mädchen zu sehen den Unfallort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Augenzeugen zum Unfallgeschehen sowie weiteren sachdienlichen Hinweisen und nimmt diese unter u.g. Nummer entgegen.

