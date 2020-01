Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma am helllichten Tag

Martinfeld (ots)

Möglicherweise überrascht wurden Einbrecher am Donnerstagmittag in einer Firma für Alternative Energien in Martinfeld. Als eine Angestellte gegen 13.30 Uhr das, sich derzeit im Umbau befindliche, Gebäude in der Flinsberger Straße betrat, entdeckte sie den Einbruch und bereits am Hintereingang zurecht gestelltes Diebesgut. Unbekannte hatten eine Hintertür aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht. Neben Werkzeug, verschwand auch eine Geldkassette mit Bargeld. Computertechnik und ein Fernseher waren schon bereitgestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Wer hat Personen oder Fahrzeuge am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr im Bereich der Flinsberger Straße beobachtet? Personen, die Gegenstände in ein Auto geladen haben? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

