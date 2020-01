Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb vor Einkaufsmarkt aktiv

Herbsleben (ots)

Ein Mann war am Donnerstag in Herbsleben nur eine viertel Stunde im Lebensmittelmarkt in der Kleinvargulaer Straße einkaufen, da klaute ein Dieb sein Fahrrad. Das zerschnittene Fahrradschloss ließ der Langfinger zurück. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein grünes Mountainbike Centurion, Numinis 1200. Wer hat möglicherweise den Diebstahl zwischen 19.20 und 19.35 Uhr beobachtet? Wem ist ein Radfahrer mit solch einem Rad am Abend in Herbsleben aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

