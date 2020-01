Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind auf Fahrrad gegen Pkw gestoßen, es bleibt unverletzt

Artern (ots)

Zu einem Parkplatzunfall kam es am Donnerstag gegen 18.35 Uhr in der Schönfelder Straße. Ein Autofahrer wollte vorwärts vor dem Eingang einer Bank parken. Zeitgleich passierte ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Parkplatz und stieß gegen den einparkenden BMW. Das Kind hatte Glück und blieb unverletzt. Der entstanden Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

