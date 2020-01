Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu schnell unterwegs, Leitplanke stoppt Auto

Sondershausen (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer krachte am Mittwochnachmittag auf der B 249 in die Leitplanke. Der Mann war gegen 14.15 Uhr mit seinem Hyundai in Richtung Ebeleben unterwegs, als er kurz vor dem Abzweig nach Schernberg in einer Linkskurve auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto verlor. Die Leitplanke stoppte den Pkw, der Mann blieb unverletzt und konnte wenig später seine Fahrt fortsetzen. Für die Unfallaufnahme musste die B 249 halbseitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell