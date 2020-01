Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Sturz war ein Unfall, Ermittlungen eingestellt

Sondershausen (ots)

Nach dem tödlichen Sturz von der Stadtmauer in Sondershausen am Mittwoch sind die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen. Auf Grund der vorliegenden Spuren und der Auswertung vorhandener Aussagen von Zeugen, handelt es sich um einen Unglücksfall. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Getötete bei dem Sturz unter Alkoholeinfluss stand. Der junge Mann hatte sich schon längere Zeit in der Nähe der Mauer mit Bekannten aufgehalten und kurz vor dem Unglück auf der Mauer uriniert. Danach verlor er das Gleichgewicht und stürzte ca. 5 m in die Tiefe. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unglücksstelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell