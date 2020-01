Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Berlingerode (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Er befuhr gegen 15.05 Uhr die Hauptstraße in Richtung Teistungen. An der Einmündung zum Kutschweg, einer Nebenstraße, kollidierte der Teenager mit einem Mitsubishi, der auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Möglicherweise hatte ein falsch parkender Pkw im Kreuzungsbereich zu Sichtbehinderungen für die Beteiligten geführt.

