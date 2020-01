Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Leinefelde (ots)

In Leinefelde kontrollierten Polizisten am Mittwochnachmittag einen 15-Jährigen. Der Teenager war in der Herderstraße mit einem E-Scooter unterwegs, für den kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige erstattet. Außerdem erläuterten die Beamten die gesetzlichen Bestimmungen zum Scooter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell