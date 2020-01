Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Sturz von der Stadtmauer- 18-Jähriger stirbt

Sondershausen (ots)

In Sondershausen ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem tragischen Unglücksfall gekommen. Ein 18-Jähriger stürzte von der Stadtmauer in der Carl-Schroeder-Straße knapp 5 m in die Tiefe. Er zog sich tödliche Verletzungen zu, an denen er noch an der Unglücksstelle verstarb. Die Kriminalpolizei sicherte an der Unglücksstelle Spuren. Gegenwärtig wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Wie es zum Unglück kommen konnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell