Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Berlingerode (ots)

Am Mittwoch, den 08.01.2020 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Berlingerode ein Verkehrsunfall. Der 32jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi wollte vom Kutschweg kommend in die Hauptstraße einbiegen. Wegen eines unmittelbar im Einmündungsbereich parkenden Pkw war seine Sicht auf die Hauptstraße eingeschränkt. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Kleinkraftrad, welches an dem parkenden Pkw vorbei die Hauptstraße befuhr. Dabei verletzte sich der 15jährige Fahrer des Kleinkraftrades schwer. Er erlitt eine Fraktur am Unterschenkel. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Gesucht werden Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des parkenden Pkw. Dabei soll es sich um einen silberfarbenen SUV der Marke Audi mit EIC-Kennzeichen gehandelt haben. Dieses Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell