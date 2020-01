Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Reifenplatzer

Sondershausen (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 15 Uhr, krachte ein BMW auf der B 4 bei Sondershausen in die Leitplanke. Ein Reifen war geplatzt und das Auto, dass in Richtung Sondershausen fuhr, nicht mehr kontrollierbar. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegenwärtig kommt es an der Unfallstelle, kurz vor der Abfahrt Bebra, noch zu Behinderungen, bis das Unfallfahrzeug geborgen werden konnte.

