Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder Auto in Flammen

Nordhausen (ots)

Erneut brannte am Mittwoch in Nordhausen ein Auto. In der Freiherr-vom-Stein-Straße ging gegen 11 Uhr ein VW Touran in Flammen auf. Die Feuerwehr musste löschen, der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt im VW löste das Feuer aus. Erst am Dienstag brannte im Darrweg ein Opel Astra.

