Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Sondershausen. Am Donnerstag, 2. Januar, entdeckten Polizisten gegen 22.20 Uhr, auf der Verkehrsinsel vor dem Kreisel in der Erfurter Straße ein umgeknicktes Verkehrszeichen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug muss mit dem Verkehrszeichen kollidiert sein und ein unbekannter Fahrer setzte die Fahrt einfach fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Wem ist nach dem Jahreswechsel ein Fahrzeug mit Beschädigungen im Frontbereich aufgefallen, die auf einen solchen Unfall schließen lassen? Wurde ein Fahrzeug mit derartigen Beschädigungen in einer Werkstatt vorgestellt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

