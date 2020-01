Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bewaffnet auf dem Dach, Polizei stellt Heranwachsenden und Kind

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend zwei Menschen auf dem Dach einer Kindertagesstätte in der Schadebergstraße. Die eingesetzten Polizisten stellten auf der Feuertreppe einen 20-Jährigen Mann und ein 13 Jahre alten Jungen. Was sie auf dem Gelände der Einrichtung und auf dem Dach wollten, muss noch geklärt werden. Vor Ort entdeckten die Beamten einen beschädigten Kunststoffbegrenzer. Neben Ermittlungen wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruches und Sachbeschädigung gibt es auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Beide hatten unter anderem ein Einhandmesser, Teleskopschlagstock und eine Softairwaffe mit Munition dabei. Der 13 Jährige wurde an die Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell