Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Frau nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Holzthaleben (ots)

Ein verlassener Opel Astra mit frischen Unfallschäden, ein beschädigter Baum, dieses Szenario entdeckte ein Passant in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen dreiviertel zwei auf der Landstraße zwischen Keula und Holzthaleben. Er verständigte die Polizei. Aufgrund der vorgefundenen Beschädigungen am Auto, gingen die Beamten von mindestens einem Verletzten aus. Nach über einer Stunde Ermittlungen und Absuche konnte die Halterin des Opel zu Hause angetroffen werden. Sie wies leichte Verletzungen auf und stand unter Alkoholeinfluss. Die 45-jährige Frau musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme und medizinischen Versorgung. Sie war, vermutlich am Abend, von Keula in Richtung Holzthaleben unterwegs, als sie in einer Kurve von der Straße abkam und frontal gegen den Baum stieß. Ob sie zum Unfallzeitpunkt bereits angetrunken war, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

