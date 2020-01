Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprenggranate war nicht mehr scharf

Bretleben (ots)

Die am Montagnachmittag in Bretleben sichergestellte Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg wurde am Mittag von den Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes untersucht. Die Delaborierung ergab, dass die Granate leer und somit nicht mehr funktionstüchtig war. Die Spezialisten weisen nochmals darauf hin, gefundene Kampfmittel oder unbekannte Gegenstände, die auf solche hinweisen, nie selber zu untersuchen. Der Fundort muss abgesichert, die Polizei oder andere Spezialisten verständigt werden.

