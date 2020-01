Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinderwagen angebrannt

Mühlhausen (ots)

In Flammen stand am frühen Dienstagmorgen ein Kinderwagen in Mühlhausen. Der Wagen stand An der Burg, neben dem Gebäude, in dem sich ein Gymnasium befindet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mit Sperrmüll präpariert und im Anschluss entzündet wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer, so dass der Schaden mit ca. 50 Euro, eher gering ist. Für das Schulgebäude bestand keine Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell