Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Flammen

Nordhausen (ots)

Ca. 3000 Euro Schaden richteten Flammen am Dienstagvormittag im Darrweg an. Dort brannte kurz nach neun ein Opel Astra. Die Feuerwehr war zwar schnell vor Ort, der Pkw ist aber Schrott. Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt am Auto zum Brand.

