Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprenggranate als Deko im Wohnzimmer

Bretleben (ots)

Polizisten trauten ihren Augen nicht, was sie am Montagnachmittag in der Wohnstube einer Rentnerin in Bretleben fanden. Fein gesäubert stand dort auf einem Tisch eine Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg, wie der hinzugerufene Munitionsbergungsdienst später feststellte. Die Frau hatte die verdreckte Granate am Tag in ihrer Scheune gefunden. Sie reinigte das Fundstück und nutzte es als Deko fürs Wohnzimmer. Später kamen ihr jedoch Zweifel und sie informierte einen Nachbarn. Der verständigte die Polizei. Die Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes nahmen die Granate mit, um sie weiter zu untersuchen. Ende gut alles gut. Die Polizei warnt aber ausdrücklich davor, das Verhalten der Seniorin nachzuahmen. Bei unklaren Fundstücken, insbesondere bei dem Verdacht, dass es sich um Sprengkörper handeln könnte, sofort die Polizei verständigen und den Fundort sichern. Fundstücke nicht berühren.

