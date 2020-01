Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

Greußen (ots)

Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende in eine Bäckerei mit Cafe in der Lindenstraße gewaltsam ein. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Mit einer gefundenen Geldkassette verschwanden der oder die Diebe wieder. Zur Höhe des entstanden Schadens können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Einem Zeuge war der Einbruch in der Nacht zum Montag gegen 2.45 Uhr aufgefallen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

