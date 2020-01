Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch missglückt

Ebeleben (ots)

Ca. 200 Euro Schaden richteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende an einem Einkaufsmarkt in der Sondershäuser Straße an. Sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Hieran scheiterten sie und zogen unverrichteter Dinge davon. Einer Mitarbeiterin entdeckte die Beschädigungen am Morgen.

