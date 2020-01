Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Westgreußen (ots)

Glimpflich endete am Montagmorgen ein Brand in Westgreußen. Ein Nachbar nahm gegen halb acht in der Straße des Aufbaus einen ausgelösten Rauchmelder wahr, verständigte die Feuerwehr und den Bewohner, der sich bereits auf Arbeit befand. Noch vor Eintreffen der 36 Kameraden der Feuerwehr konnte der Bewohner die Flammen in der Küche löschen. Er hatte Papier auf der Herdplatte abgelegt und versehentlich die Platte eingeschaltet. Der Rauch aktivierte den Rauchmelder. Der Sachschaden ist gering. Lediglich die Dunstabzugshaube ist hin.

