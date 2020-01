Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gärten unterwegs

Nordhausen (ots)

Einbrecher scheiterten bei einem Einbruchsversuch in einen Bungalow in der Gartenanlage Stürzetal. Der Besitzer entdeckte am Sonntagnachmittag die Einbruchsspuren am Gebäude. Die Tür samt Rahmen waren beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. In Niedergebra hatten Einbrecher mehr Glück. Hier erbeuteten sie bei einem Raubzug in einem Garten im Österstieg einen Benzin-und Elektrorasenmäher sowie weitere Gartengeräte im Wert von mindestens 750 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell