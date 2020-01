Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Einfluß von Betäubungsmitteln

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen wurde ein Mitsubishi Fahrer festgestellt, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst.

