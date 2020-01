Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Kennzeichen

Artern / Sondershausen (ots)

Im Laufe des Wochenendes kam es wiederholt zum Diebstahl von Kennzeichen in Artern und Sondershausen. In der Kachstedter Straße in Artern wurden beide Kennzeichen eines BMW und in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen das hintere Kennzeichen eines Citroen entwendet.

