Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinbrand von Unrat im alten Gaswerk in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 08:50 Uhr wurde der Polizei Nordhausen eine starke Rauchentwicklung im alten Gaswerk in der Nordhäuser Geseniusstraße gemeldet. Wie sich herausstellte kam es in dem leerstehenden Gebäude in einem Zimmer zu einem Kleinbrand von dort abgelegten Unrat. Dies führte zu der starken Rauchentwicklung. Vermutlich haben sich dort zuvor unbekannte Personen aufgehalten. Ein Sachschaden entstand nicht. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Nordhausen rasch gelöscht.

