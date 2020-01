Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgesprengter Zigarettenautomat

Nordhausen (ots)

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde Am Markt in Sollstedt ein Zigarettenautomat mittels Pyrotechnik gesprengt. Es wurden Bargeld in unbekannter Höhe und Zigaretten in unbekannter Anzahl entwendet. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Anwohner und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhausen unter Tel.: 03631 / 960 zu melden.

