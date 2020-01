Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierten Autofahrer erwischt

Nordhausen (ots)

Am Sonntag gegen kurz vor 03:00 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in Wipperdorf einen 20-jährigen Fahrzeugführer. Bei diesem wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, sodass mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert vom 1,49 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt und der Fahrzeugführer zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Nach Abschluss der Blutentnahme wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

