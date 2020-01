Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend gegen kurz nach 23 Uhr kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung einen Radfahrer in der Halleschen Straße in Nordhausen. Da bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Radfahrer wurde zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme ins Südharz Klinikum Nordhausen verbracht und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Gegen den Radfahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

