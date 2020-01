Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auszüge aus dem Verkehrsunfallgeschehen von Freitag zu Samstag

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen kurz vor Zwölf Uhr kam es in der Nordhäuser Parkallee zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Dabei entstand ein Schschaden von 2000,- Euro. Verletzt wurde keine Person.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag gegen 13:00 Uhr in der Nordhäuser Motorenstraße. Ein Fahrzeugführer missachtete hier die Vorfahrt seines Unfallgegners. Der Unfallgegner wurde leicht verletzt ins Südharz Klinikum Nordhausen verbracht. Der Unfallschaden belief sich auf 5000,- Euro.

Am Abzweig nach Helenenhof ereignete sich am Freitag gegen 19:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 63-Jähriger Fahrzeugführer befuhr die K16 von Helenenhof kommend in Richtung L1011. Dabei beabsichtigte dieser auf die L1011 in Richtung Lipprechterode abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete dieser die Vorfahrt einer 62-jährigen Fahrzeugführerin, welche in Richtung Kleinbodungen fuhr. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Kraftfahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

