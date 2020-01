Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Einbruch in Getränkelager

Bad Langensalza (ots)

Wiederholt drangen Unbekannte in der vergangenen Nacht in das Getränkelager eines Supermarktes am Lindenbühl ein. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Getränkekästen im Wert von ca. 150 Euro. Zuletzt wurde das Lager in der Nacht zum Freitag, 20. Dezember, und am darauffolgenden Wochenende, 21. bis 23. Dezember, von Einbrechern heimgesucht. Hier nahmen die Unbekannten Getränkekästen und Leergut mit. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

