Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Schönstedt (ots)

Nach einem Unfall, der sich bereits am Freitag, 27. Dezember, im Unstrut-Hainich-Kreis ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Ford und ein VW Passat Variant befuhren gegen 16.30 Uhr, in entgegengesetzten Richtungen, die Bundesstraße 247 zwischen Bad Langensalza und Schönstedt. Als sich die Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, kam es zur seitlichen Kollision. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an beiden Autos Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Bislang konnte noch nicht eindeutig geklärt werden, welches der Fahrzeuge auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten ist und damit die Unfallursache gesetzt hat. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise der Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

