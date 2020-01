Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer mit Pkw überschlagen

Großbodungen (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstagabend Glück im Unglück. Der Mann befuhr gegen 18.20 Uhr mit seinem Opel Corsa die Landstraße zwischen Großbodungen und Neustadt. In Großbodungen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Er überschlug sich, bevor der Pkw auf dem Radweg zum Stillstand kam. Der Verunglückte konnte sich, nicht ernsthaft verletzt, noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr Großbodungen, aus dem Unfallauto befreien. Mit einer Kopfverletzung kam er ins Krankenhaus. Dort bemerkten die Polizisten, dass der 38-Jährige alkoholisiert unterwegs war. Ein Test ergab über 1 Promille. Seinen Führerschein musste er zunächst abgeben.

