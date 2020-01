Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend informierte ein Anwohner die Polizei über einen beschädigten Zigarettenautomaten in der Hesseröder Straße. Die Polizisten vor Ort entdeckten eine seitliche Beschädigung in Form einer kleinen Öffnung. Ob durch diese Bargeld oder Zigaretten entnommen werden konnten, muss noch geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

