Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage in Flammen

Mühlhausen (ots)

Mindestens 15000 Euro Schaden hinterließ ein Feuer in der zurückliegenden Nacht in der Max-Reger-Straße. Gegen 1.20 Uhr vernahmen Anwohner einen Knall und sahen Rauch aufsteigen. Auf einem Grundstück stand das Dach einer Garage in Flammen. Dem Eigentümer, der sich bei Brandausbruch im Wohnhaus befand, gelang es noch, seinen Pkw unversehrt aus der Garage zu fahren, bevor die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann. Kurz nach 4 Uhr stellten die Kameraden die Löscharbeiten ein. Zur Brandursache können noch keine genauen Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt ist aber wahrscheinlich.

