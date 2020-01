Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen abgebrannt

Immenrode (ots)

Fast restlos brannten am frühen Donnerstagmorgen mehrere Mülltonnen auf einem Grundstück in Immenrode An der Höhe ab. Kurz nach 4 Uhr hörte die Anwohnerin einen Knall, kurz darauf standen die sechs Tonnen in Flammen. Durch das Feuer wurde auch die angrenzende Garage beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

