Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug, Bett und Stühle aus Kellern gestohlen

Mühlhausen (ots)

Am Neujahrstag wurde der Einbruch in zwei Keller in der Heinrich-Heine-Straße festgestellt. Zwischen Montag, 30. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar, erbeuteten Unbekannte ein Gästebett, mehrere Stühle und Bohrmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro aus den Kellern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

