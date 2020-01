Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Schernberg (ots)

In der Nacht vom 31.12.2019 zum 01.01.2020 kam es im Sondershäuser Stadtteil Schernberg zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Durch unbekannt wurde vermutlich Pyrotechnik in den Automaten der in der Straße Untertor angebracht war eingeführt, um ihn zu öffnen. Anschließend kam es zu erheblichen Entwendungen aus dem Innenraum. Zeugen zu der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 03632 6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

