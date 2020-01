Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugbrand durch Feuerwerk

Sondershausen (ots)

Am 31.12.2019 gegen 17:40 Uhr wurde in der Schösserstraße durch einen 33-jährigen eine Feuerwerksbatterie gezündet. Beim Herabfallen der noch heißen Überreste der Leuchtkörper wurde auf dem Nachbargrundstück eine Plane in Brand gesetzt. Hierunter befand sich unter anderem ein Quad, welches durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell