Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 01.01. 2020, 01:40 Uhr, wurde in Neuendorf, Dorfstraße, durch unbekannte/n Täter ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Es wurde eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

In Heiligenstadt, Honiggrube, Abzweig Mozartstraße, wurde am Mittwoch, 01.01. 2020, 02:40 Uhr, ein Postbriefkasten beschädigt. Der oder die unbekannte/n Täter warfen vermutlich einen Böller in den Briefkasten. Durch die Detonation wurde der Deckel abgerissen. Die genaue Schadenshöhe ist auch hier nicht bekannt.

Am 01.01. 2020, zwischen 01:25 Uhr und 02:22 Uhr, wurde in Leinefelde in der Hertzstraße die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw beschädigt. Der oder die unbekannte/n Täter schlug vermutlich mittels Glasflasche gegen die Scheibe. Die Scheibe wurde beschädigt, jedoch nicht zerstört.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise!

