Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Störung einer Telekommunikationsanlage in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 31.12.2019 erhielt die Polizei Nordhausen gegen 23:20 Uhr den Hinweis, dass ein Telekommunikationskasten der Telekom auf der Kreuzung Vor dem Hagentor/Wallrothstraße in Flammen aufging. Bei Eintreffen der Beamten befand sich die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte den Brand. Ein unbekannter Täter steckte wohl eine brennende Wunderkerze durch einen Spalt in den Kasten, wodurch dieser vollständig zerstört wurde. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige gegen Unbekannt auf.

