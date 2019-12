Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomaten aufgesprengt

Nikolausrieth, Bleicherode (ots)

In der Dorfstraße, in Nikolausrieth, zerstörten Unbekannte in der zurückliegenden Nacht einen Zigarettenautomaten. Hierzu nutzten der oder die Täter Feuerwerkskörper. Teile des Automaten, Zigarettenschachteln und eine Geldkassette lagen verstreut auf der Straße. Zum genauen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden. In Bleicherode plünderten in gleicher Art und Weise Unbekannte den Zigarettenautomaten in der Kirchstraße, in der Nacht von Freitag, 27. Dezember zum Samstag 28. Dezember. Hier hatten Anwohner gegen 00.30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Leider erfolgte eine Information an die Polizei erst am Samstagabend, so dass eine sofortige Fahndung nach dem oder den Tätern nicht erfolgen konnte. Auch in diesem Fall ist eine Angabe über die genaue Schadenshöhe noch nicht möglich. Hinweise nimmt hier die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

