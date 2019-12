Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brückengeländer stoppt Rutschpartie

Ilfeld (ots)

Zu schnell war ein 20-jähriger Autofahrer am Sonntag auf der B 81 bei Netzkater unterwegs. Er befuhr mit seinem Seat gegen 19.20 Uhr die Bundesstraße in Richtung Landesgrenze Sachsen Anhalt, als er in einer Kurve ins Rutschen geriet. Sein Pkw durchbrach ein Brückengeländer, bevor er zum Stehen kam. Der junge Mann aus Magdeburg und seine zwei Insassen blieben unverletzt, der Seat wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Sicherung des Brückengeländers zu gewährleisten.

