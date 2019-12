Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Steuer

Schlotheim (ots)

Mit 1,98 Promille befuhr ein 56-jähriger Autofahrer am Sonntagabend die Ortslage Schlotheim. Dort fiel die Fahrweise des Mannes in seinem Mercedes einem Polizisten auf, der sich im dienstfrei befand. Er stoppte das Auto und informierte die zuständigen Kollegen in Mühlhausen. Die kamen zum Einsatz und ließen den Autofahrer zunächst pusten. Im Anschluss musste er mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell