Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Pflichtversicherung

Nordhausen & Auleben (ots)

Die Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes führten auch an diesem Wochenende diverse Verkehrskontrollen durch.

Am 28.12.19 gegen 10:25 Uhr wurde in Auleben / Ernst-Thälmann-Straße ein Leichtkraftrad KTM geführt, an welchem kein Kennzeichen angebracht war. Die auf Streife befindlichen Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und konnten letztlich das Leichtkraftrad mitsamt dessen 29-jährigem Fahrer feststellen. Es bestätigte sich, dass das Leichtkraftrad nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Dem Verantwortlichen wurde die Weiterfahrt im öffentlichen Verkehrsraum untersagt und er durfte die KTM in der Folge abschleppen lassen. Es wurde Anzeige gefertigt wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Ebenfalls am 28.12.19 wurde am Morgen kurz nach 9 Uhr in Nordhausen / Hauptstraße ein Krankenfahrstuhl der Kontrolle unterzogen. Beamten war aufgefallen, dass dieses Vehikel, was nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen war, augenscheinlich deutlich schneller als 6 km/h fuhr. Ein Blick in die zugehörigen Dokumente bestätigte diesen Eindruck. Der 63-jährige Fahrer hatte keinen Versicherungsvertrag abgeschlossen. Gegen ihn wurde dementsprechend auch Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

